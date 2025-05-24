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24 мая, 10:00

«Люди не меняются»: Жена актёра Батырева ушла от него, забрав маленького ребёнка

Четвёртая жена актёра Антона Батырева ушла от него, забрав 8-месячного ребёнка

Антон Батырев и Анна Савельева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sav_anna1

Антон Батырев и Анна Савельева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sav_anna1

Четвёртый брак Антона Батырева подошёл к концу. Супруга актёра Анна Савельева сообщила о разводе в социальных сетях. Пара была вместе с 2023 года и воспитывала общего ребёнка.

«Я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребёнком. Многие «доброжелатели» оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперёд. И на этом тему закрываем. Попрошу больше не задавать вопросы об этом человеке и если вас только это интересует, лучше отписаться сразу», — поделилась Анна.

Разные блогеры выразили поддержку Савельевой, отметив её привлекательность и оптимистично заявив, что у неё всё ещё впереди.

Антон Батырев — известный российский актёр, работающий в театре и кино. Он приобрел популярность благодаря ролям в таких проектах, как сериалы «Пятницкий» и «Карпов», мелодрама «Карина красная» и постапокалиптический триллер «Выжить после». Ранее он состоял в браке трижды. Его четвёртая супруга Анна Савельева — украинка, родом из Черновицкой области, но познакомилась со своим избранником в Москве. Она ведёт блог в соцсетях и торгует одеждой на маркетплейсах.

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Напомним, что Антон Батырев женился на Анне Савельевой в 2023 году. В браке у пары родился сын, которому сейчас восемь месяцев.

Мария Любицкая
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