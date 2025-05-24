На Кубани мужчины пытались продать истощённую и раненую краснокнижную обезьяну

В Краснодарском крае полиция задержала двух мужчин, пытавшихся незаконно продать редкого капуцина-фавна, занесённого в Красную книгу. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Сигнал о продаже экзотического животного поступил от бдительных местных жителей. Сотрудники полиции, представившись покупателями, встретились с продавцами и конфисковали обезьяну. Установлено, что злоумышленники приобрели капуцина на «чёрном рынке», надеясь получить за него 500 тысяч рублей.

Истощённая обезьянка. Видео © Telegram / «23 МВД»

На кадрах видно, что животное находится в истощённом состоянии. На туловище обезьянки есть травмы и кровоточащие раны.

В настоящее время животное передано специалистам краснодарского «Сафари-парка», где ему обеспечат комфортные условия, максимально приближённые к естественной среде обитания.