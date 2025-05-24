Минобороны заявило об уничтожении центров, принадлежащих украинским ССО и авиации СБУ
МО: ВС РФ нанесли поражение отдельным подразделениям ССО и авиации СБУ
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За последние сутки российские войска нанесли удары по отдельному центру Сил специальных операций Украины и центру авиации Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 153 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок войск ВС РФ.
А ранее сообщалось, что ВС РФ провели массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников, нацеленный на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины. Под ударом оказались предприятие ВПК, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, центр радиотехнической разведки, а также позиция американского зенитного комплекса Patriot.