Минобороны заявило об уничтожении центров, принадлежащих украинским ССО и авиации СБУ

За последние сутки российские войска нанесли удары по отдельному центру Сил специальных операций Украины и центру авиации Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 153 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок войск ВС РФ.