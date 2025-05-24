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24 мая, 09:38

Минобороны заявило об уничтожении центров, принадлежащих украинским ССО и авиации СБУ

МО: ВС РФ нанесли поражение отдельным подразделениям ССО и авиации СБУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За последние сутки российские войска нанесли удары по отдельному центру Сил специальных операций Украины и центру авиации Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 153 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок войск ВС РФ.

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А ранее сообщалось, что ВС РФ провели массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников, нацеленный на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины. Под ударом оказались предприятие ВПК, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, центр радиотехнической разведки, а также позиция американского зенитного комплекса Patriot.

Наталья Демьянова
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