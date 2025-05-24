Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 11:45

Стендапер Ваня Усович во второй раз стал отцом

Ваня Усович с женой и первым ребёнком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_bells_

Ваня Усович с женой и первым ребёнком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_bells_

Комик Ваня Усович во второй раз стал отцом. О радостном событии в семье рассказала жена стендапера Анастасия в запрещённой социальной сети.

Девушка показала фанатам кадр, как их первенец Даня нежно целует малыша в нос. Пара не стала рассекречивать пол и имя новорождённого, однако многие пользователи Сети считают, что у звёзд родилась девочка.

Дети Усова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_bells_

Дети Усова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_bells_

Известно, что Ваня Усович уже два года не даёт интервью и не посещает концерты. Комик решил полностью окунуться в семейную жизнь. К слову, впервые стендапер стал отцом в 2022 году.

Родился 11-й внук: Вторая дочь президента США Тиффани стала мамой в 31 год
Родился 11-й внук: Вторая дочь президента США Тиффани стала мамой в 31 год

Ранее сообщалось, что звезда шоу «Розыгрыш» Татьяна Арно впервые стала мамой в 43 года. Телеведущая рассказала подписчикам, что в апреле родила в сына, которого назвала Иваном.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar