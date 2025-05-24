Стендапер Ваня Усович во второй раз стал отцом

Комик Ваня Усович во второй раз стал отцом. О радостном событии в семье рассказала жена стендапера Анастасия в запрещённой социальной сети.

Девушка показала фанатам кадр, как их первенец Даня нежно целует малыша в нос. Пара не стала рассекречивать пол и имя новорождённого, однако многие пользователи Сети считают, что у звёзд родилась девочка.

Дети Усова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_bells_

Известно, что Ваня Усович уже два года не даёт интервью и не посещает концерты. Комик решил полностью окунуться в семейную жизнь. К слову, впервые стендапер стал отцом в 2022 году.