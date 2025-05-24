Минобороны России сообщило о суточных потерях Вооружённых сил Украины. По данным ведомства, в зоне СВО за сутки уничтожено до 1330 украинских военных.

Самые тяжёлые потери противник понёс на направлениях «Центр» (до 410 человек) и «Юг» (более 280). Также сообщается об уничтожении танка и 31 боевой бронированной машины.

Оперативные сводки Минобороны уточняют: в районе группировки «Север» потери ВСУ составили до 155 бойцов, на «Западе» — до 215, «Востоке» — свыше 200, а на направлении «Днепр» — до 70.