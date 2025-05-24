ВСУ лишились свыше тысячи бойцов за сутки
Минобороны РФ: За сутки ВСУ потеряли более 1300 бойцов
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Минобороны России сообщило о суточных потерях Вооружённых сил Украины. По данным ведомства, в зоне СВО за сутки уничтожено до 1330 украинских военных.
Самые тяжёлые потери противник понёс на направлениях «Центр» (до 410 человек) и «Юг» (более 280). Также сообщается об уничтожении танка и 31 боевой бронированной машины.
Оперативные сводки Минобороны уточняют: в районе группировки «Север» потери ВСУ составили до 155 бойцов, на «Западе» — до 215, «Востоке» — свыше 200, а на направлении «Днепр» — до 70.
Ранее Минобороны сообщило, что за сутки российские войска нанесли удары по центру Сил спецопераций Украины и авиационному подразделению СБУ. По данным ведомства, под огонь также попали склады с боеприпасами и позиции ВСУ и иностранных наёмников в более чем 150 районах. Атаки проводились с помощью авиации, ударных дронов, артиллерии и ракетных войск.