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Регион
24 мая, 10:16

ВСУ лишились свыше тысячи бойцов за сутки

Минобороны РФ: За сутки ВСУ потеряли более 1300 бойцов

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Минобороны России сообщило о суточных потерях Вооружённых сил Украины. По данным ведомства, в зоне СВО за сутки уничтожено до 1330 украинских военных.

Самые тяжёлые потери противник понёс на направлениях «Центр» (до 410 человек) и «Юг» (более 280). Также сообщается об уничтожении танка и 31 боевой бронированной машины.

Оперативные сводки Минобороны уточняют: в районе группировки «Север» потери ВСУ составили до 155 бойцов, на «Западе» — до 215, «Востоке» — свыше 200, а на направлении «Днепр» — до 70.

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Ранее Минобороны сообщило, что за сутки российские войска нанесли удары по центру Сил спецопераций Украины и авиационному подразделению СБУ. По данным ведомства, под огонь также попали склады с боеприпасами и позиции ВСУ и иностранных наёмников в более чем 150 районах. Атаки проводились с помощью авиации, ударных дронов, артиллерии и ракетных войск.

Милена Скрипальщикова
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