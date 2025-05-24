Трёх человек достали из-под завалов после взрыва в пятиэтажке в Донецке
МЧС ДНР: В Донецке произошёл взрыв бытового газа, трое спасены из-под завала
Взрыв бытового газа в Донецке. Обложка © VK / МЧС ДНР
В Киевском районе Донецка, в пятиэтажном доме, где, предположительно, произошёл взрыв бытового газа, возникло обрушение. Сотрудники МЧС спасли трёх человек, оказавшихся под завалами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома, как предполагается, произошёл взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трёх человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении МЧС.
Взрыв бытового газа в Донецке. Фото © VK / МЧС ДНР
Среди пострадавших есть ребёнок, однако ему не потребовалась госпитализация. На месте работают 38 специалистов и девять единиц техники, уточнили в МЧС.
Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске разгорелся сильный пожар в автомастерской. В его тушении было задействовано 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники МЧС.