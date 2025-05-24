Трёх человек достали из-под завалов после взрыва в пятиэтажке в Донецке

В Киевском районе Донецка, в пятиэтажном доме, где, предположительно, произошёл взрыв бытового газа, возникло обрушение. Сотрудники МЧС спасли трёх человек, оказавшихся под завалами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома, как предполагается, произошёл взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трёх человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении МЧС.

Взрыв бытового газа в Донецке. Фото © VK / МЧС ДНР

Среди пострадавших есть ребёнок, однако ему не потребовалась госпитализация. На месте работают 38 специалистов и девять единиц техники, уточнили в МЧС.