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Регион
24 мая, 10:06

Трёх человек достали из-под завалов после взрыва в пятиэтажке в Донецке

МЧС ДНР: В Донецке произошёл взрыв бытового газа, трое спасены из-под завала

Взрыв бытового газа в Донецке. Обложка © VK / МЧС ДНР

Взрыв бытового газа в Донецке. Обложка © VK / МЧС ДНР

В Киевском районе Донецка, в пятиэтажном доме, где, предположительно, произошёл взрыв бытового газа, возникло обрушение. Сотрудники МЧС спасли трёх человек, оказавшихся под завалами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома, как предполагается, произошёл взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трёх человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении МЧС.

Взрыв бытового газа в Донецке. Фото © VK / МЧС ДНР

Взрыв бытового газа в Донецке. Фото © VK / МЧС ДНР

Среди пострадавших есть ребёнок, однако ему не потребовалась госпитализация. На месте работают 38 специалистов и девять единиц техники, уточнили в МЧС.

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Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске разгорелся сильный пожар в автомастерской. В его тушении было задействовано 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники МЧС.

Мария Любицкая
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