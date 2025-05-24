Ветеринар назвал баловством метод с поиском клещей на питомцах с помощью iPhone

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал идею использования iPhone для поиска клещей на домашних питомцах, назвав такой подход скорее забавой, нежели эффективным инструментом. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Конечно же, многие членистоногие светятся поляризованным ультрафиолетовым светом. Да, можно так посмотреть, но это все-таки баловство. Такой способ может использоваться только как дополнительная мера», — отметил эксперт.

По словам Шелякова, клещ, попавший на шерсть собаки, может длительное время перемещаться по ней в поисках подходящего места для укуса. До того как напиться крови, паразит крайне мал. Из-за этого, особенно на тёмной, длинной или курчавой шерсти, заметить его бывает крайне сложно даже с применением современных гаджетов. Таким образом, полагаться исключительно на возможности смартфона в этом вопросе не стоит.