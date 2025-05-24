В Госдуме хотят ввести в школах уроки старославянского языка, который исчез из-за «швондеров»

В учебной программе школьников не хватает уроков старославянского языка, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он полагает, что изучение подобного предмета поможет ученику стать более духовно и интеллектуально развитым. Старославянский язык был урезан после революции, но его можно вновь начать изучать, чтобы гордиться своей историей, считает депутат.

«Считаю, что факультативно, особенно в школах, гимназиях, где изучаются особенным образом и литература, и история, можно было бы вести факультативное преподавание старославянского языка, или, как мы его сейчас называем, церковнославянского языка. Да, в 1918 году, после революции, наш язык был серьезно урезан поколением низкограмотных, низкоуровневых швондеров, но ничего страшного», — цитирует Милонова «Газета.ru».