В Госдуме хотят ввести в школах уроки старославянского языка, который исчез из-за «швондеров»
Депутат Милонов предложил внедрить в школы изучение старославянского языка
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В учебной программе школьников не хватает уроков старославянского языка, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он полагает, что изучение подобного предмета поможет ученику стать более духовно и интеллектуально развитым. Старославянский язык был урезан после революции, но его можно вновь начать изучать, чтобы гордиться своей историей, считает депутат.
«Считаю, что факультативно, особенно в школах, гимназиях, где изучаются особенным образом и литература, и история, можно было бы вести факультативное преподавание старославянского языка, или, как мы его сейчас называем, церковнославянского языка. Да, в 1918 году, после революции, наш язык был серьезно урезан поколением низкограмотных, низкоуровневых швондеров, но ничего страшного», — цитирует Милонова «Газета.ru».
Ранее Минпросвещения подготовило приказ о введении оценок за поведение в школах. Согласно предлагаемым изменениям, в правила внутреннего распорядка образовательных учреждений может быть включено выставление оценок за поведение учеников. Этот пункт позволит школам более эффективно контролировать соблюдение дисциплины на уроках и в целом правил поведения в учебном заведении.