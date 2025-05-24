Китайский поставщик подал иски на сотни миллионов рублей к Incity

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска от китайского производителя Shaoxing Shengteng Trading к АО «Модный континент», который управляет брендом Incity. Как сообщает РИА «Новости», общая сумма требований — более 1,1 млн долларов и свыше 17,8 млн юаней, что по текущему курсу составляет более 286 млн рублей.

В первом иске, где сумма заявлена в юанях, соответчиком также выступает гонконгская MK-Sourcing Co Limited. Истец требует взыскать солидарно с двух компаний 11,3 млн юаней задолженности по договору поставки от 2022 года. Суд рассмотрит дело 17 июля.

Второй иск подан к московскому ООО «МК-Рент», зарегистрированному по тому же адресу, что и «Модный континент». Он касается контракта 2020 года. Истец просил арестовать счета ответчиков, но суд отказал, сославшись на недостаточную аргументацию риска неисполнения решения. Предварительное заседание назначено на 16 июня.

«Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно чисто субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного акта — для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений», — пояснил суд.

Дополнительно суд в июне также рассмотрит заявление о банкротстве «Модного континента», поданное индивидуальным предпринимателем.

Компания «Модный континент» управляет брендами Incity и Deseo, владеет 52 магазинами, из которых 14 находятся в Москве. Остальные — в других крупных городах России и Ереване. Согласно базе «БИР-Аналитик», основными акционерами АО являются восемь граждан России (совместно — более 70%), кипрская структура United Capital Partners (около 27%), британец и два офшора.