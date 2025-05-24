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24 мая, 12:44

Не голод, а эмоции: Нутрициолог рассказала, как перестать «заедать» проблемы

Нутрициолог Романова: Эмоциональный голод зачастую проявляется на фоне стресса

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / DC Studio

Привычка «заедать» тоску знакома многим. Но если еда становится единственным способом справиться со стрессом, усталостью или раздражением, это тревожный сигнал. Нутрициолог и психолог Елена Романова утверждает: до 75% случаев переедания связаны не с физиологической потребностью, а с попыткой заглушить тревогу или печаль. Об этом сообщает «Газета.ru».

Перед тем как потянуться за едой, стоит спросить себя, а действительно ли это голод, а не эмоции? Следует отказаться от самобичевания, а ваши «срывы» надо считать не собственным поражением, а сигналом о потребности в поддержке.

В борьбе с эмоциональным перееданием помогут: полноценный сон (его дефицит усиливает тягу к сладкому), сбалансированное питание (белок, клетчатка), целенаправленное снижение стресса (дыхание, прогулки, музыка). Вашими альтернативами станут фруктовые чипсы и смузи. Это не ограничение, а забота о себе. Восстановив внутренний баланс, вы вернёте еде роль источника энергии и удовольствия, а не убежища от эмоций.

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Если иногда вы замечаете, что аппетит просыпается ближе к ночи, то перекус тоже можно сделать здоровым. Ранее диетолог рассказала, как правильно выбрать продукты для ночного приёма пищи. Такая еда не должна перегружать пищеварительную систему.

Владимир Озеров
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