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Регион
24 мая, 11:15

Глава Дагестана отшутился в ответ на заочный приговор, вынесенный ему на Украине

Глава Дагестана Меликов — о приговоре на Украине: Скромно принимаю высокую оценку

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Глава Дагестана Сергей Меликов с иронией прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему украинским судом. Он расценил его как своеобразную награду за успехи ВС РФ, в которые он внёс вклад.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот всё, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда», — написал Меликов в телеграм-канале.

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Напомним, ранее украинский суд заочно вынес приговор Сергею Меликову, назначив ему восемь лет лишения свободы за поддержку участников СВО. Как сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, районный суд Черновцов признал российского чиновника виновным в финансировании действий, якобы направленных на изменение границ Незалежной.

Наталья Демьянова
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