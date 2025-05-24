Глава Дагестана отшутился в ответ на заочный приговор, вынесенный ему на Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов с иронией прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему украинским судом. Он расценил его как своеобразную награду за успехи ВС РФ, в которые он внёс вклад.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот всё, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда», — написал Меликов в телеграм-канале.