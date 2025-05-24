Глава Дагестана отшутился в ответ на заочный приговор, вынесенный ему на Украине
Глава Дагестана Меликов — о приговоре на Украине: Скромно принимаю высокую оценку
Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД
Глава Дагестана Сергей Меликов с иронией прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему украинским судом. Он расценил его как своеобразную награду за успехи ВС РФ, в которые он внёс вклад.
«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот всё, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда», — написал Меликов в телеграм-канале.
Напомним, ранее украинский суд заочно вынес приговор Сергею Меликову, назначив ему восемь лет лишения свободы за поддержку участников СВО. Как сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, районный суд Черновцов признал российского чиновника виновным в финансировании действий, якобы направленных на изменение границ Незалежной.