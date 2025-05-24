Украинский суд заочно вынес приговор главе Республики Дагестан Сергею Меликову, назначив ему восемь лет лишения свободы за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Как сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, районный суд Черновцов признал российского чиновника виновным в финансировании действий, якобы направленных на изменение границ Украины.

В публикации на странице регионального управления СБУ в социальной сети указано, что Меликов оказывает всестороннюю поддержку российским вооружённым силам и призывает жителей региона к содействию.

Украина регулярно выдвигает необоснованные обвинения в отношении ряда российских политиков за действия, которые, по мнению украинских властей, нарушают законодательство страны. В списке этих лиц спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и другие. Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявляет, что будет привлекать к ответственности украинских прокуроров и судей, выносящих такие приговоры, считая их незаконными.