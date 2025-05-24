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Переговоры по Украине
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Регион
24 мая, 05:14

На Украине заочно осудили главу Дагестана

На Украине главу Дагестана Меликова заочно приговорили к восьми годам тюрьмы

Глава Дагестана Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Глава Дагестана Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Украинский суд заочно вынес приговор главе Республики Дагестан Сергею Меликову, назначив ему восемь лет лишения свободы за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Как сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, районный суд Черновцов признал российского чиновника виновным в финансировании действий, якобы направленных на изменение границ Украины.

В публикации на странице регионального управления СБУ в социальной сети указано, что Меликов оказывает всестороннюю поддержку российским вооружённым силам и призывает жителей региона к содействию.

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Украина регулярно выдвигает необоснованные обвинения в отношении ряда российских политиков за действия, которые, по мнению украинских властей, нарушают законодательство страны. В списке этих лиц спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и другие. Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявляет, что будет привлекать к ответственности украинских прокуроров и судей, выносящих такие приговоры, считая их незаконными.

Оксана Попова
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