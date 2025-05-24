Терапевт рассказала, как распознать солнечный удар и помочь пострадавшему

Доброе летнее солнце в определённый момент может преподнести неприятный сюрприз в виде солнечного удара. Терапевт Ольга Чистик предупреждает: прямое воздействие лучей на незащищенную голову может вызвать отёк мозга и кому. Об этом сообщает «Газета.ru».

В отличие от теплового, солнечный удар требует именно прямого солнца. Ранние признаки — слабость, головокружение, тошнота, головная боль — могут проявиться не сразу, а спустя часы, предупреждает доктор.

Пострадавшего нужно немедленно переместить в тень, указывает врач. Его надо уложить на спину, приподнять ему ноги, а голову повернуть набок. Далее ослабьте его одежду и охладите тело (обтирайте прохладной водой, уделяя внимание затылку, шее, подмышкам). Давайте пить воду небольшими глотками.

Если состояние не улучшается 15-30 минут, или появились судороги, потеря сознания, температура выше 39°C, затруднённое дыхание – немедленно вызывайте медиков. Тяжёлые формы грозят инсультом, инфарктом и летальным исходом.

Дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями (гипертония, диабет), а также работающие под солнцем – составляют группу риска.