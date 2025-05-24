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24 мая, 12:41

Терапевт рассказала, как распознать солнечный удар и помочь пострадавшему

Врач Чистик: Солнечный удар иногда приводит к отёку и кровоизлиянию в мозг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Доброе летнее солнце в определённый момент может преподнести неприятный сюрприз в виде солнечного удара. Терапевт Ольга Чистик предупреждает: прямое воздействие лучей на незащищенную голову может вызвать отёк мозга и кому. Об этом сообщает «Газета.ru».

В отличие от теплового, солнечный удар требует именно прямого солнца. Ранние признаки — слабость, головокружение, тошнота, головная боль — могут проявиться не сразу, а спустя часы, предупреждает доктор.

Пострадавшего нужно немедленно переместить в тень, указывает врач. Его надо уложить на спину, приподнять ему ноги, а голову повернуть набок. Далее ослабьте его одежду и охладите тело (обтирайте прохладной водой, уделяя внимание затылку, шее, подмышкам). Давайте пить воду небольшими глотками.

Если состояние не улучшается 15-30 минут, или появились судороги, потеря сознания, температура выше 39°C, затруднённое дыхание – немедленно вызывайте медиков. Тяжёлые формы грозят инсультом, инфарктом и летальным исходом.

Дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями (гипертония, диабет), а также работающие под солнцем – составляют группу риска.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на пляже в Таиланде нашли тело 80-летней гражданки Канады, которая очень быстро скончалась после солнечного удара. Никаких следов насилия на её теле при осмотре обнаружено не было.

Владимир Озеров
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