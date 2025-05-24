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Регион
24 мая, 12:24

В Белоруссии сообщили о скором получении новейших российских истребителей

Хренин: Белоруссия получит российские Су-30СМ2 на следующей неделе

Виктор Хренин. Обложка © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

Виктор Хренин. Обложка © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

На следующей неделе белорусские вооружённые силы пополнятся новейшими российскими истребителями Су-30СМ2. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин во время церемонии принятия присяги новобранцами.

По словам министра, в дополнение к истребителям, белорусская армия будет оснащена вертолётами Ми-35, БТР-82А, передовыми системами РЭБ, а также беспилотными летательными аппаратами «Беркут-3» и «Орлан». При этом Хренин не сообщил о количестве поставляемой техники.

Он также напомнил, что в сентябре пройдут российско-белорусские военные учения «Запад-2025», а также мероприятия в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), другие проверки и полевые выходы.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск добились прогресса в размещении на территории республики новейших вооружений, включая «Орешник». По его словам, стороны продолжают активно работать над новыми проектами. Лукашенко также отметил, что Белоруссия готова ответить на любую агрессию противника.

Алиса Хуссаин
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