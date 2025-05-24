В Белоруссии сообщили о скором получении новейших российских истребителей

На следующей неделе белорусские вооружённые силы пополнятся новейшими российскими истребителями Су-30СМ2. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин во время церемонии принятия присяги новобранцами.

По словам министра, в дополнение к истребителям, белорусская армия будет оснащена вертолётами Ми-35, БТР-82А, передовыми системами РЭБ, а также беспилотными летательными аппаратами «Беркут-3» и «Орлан». При этом Хренин не сообщил о количестве поставляемой техники.

Он также напомнил, что в сентябре пройдут российско-белорусские военные учения «Запад-2025», а также мероприятия в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), другие проверки и полевые выходы.