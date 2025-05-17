У Лукашенко отметили тактический успех России на переговорах в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле 16 мая закончились тактическим успехом Москвы, считает пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По его словам, Минск изначально был уверен, что России удастся добыть хоть какой-то результат в первом раунде встречи.

«В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — сказала представитель Александра Лукашенко.