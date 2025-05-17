Сыграла в миротворца: Турция спасла переговоры РФ и Украины после ультиматума Москвы
CNN: Переговоры в Стамбуле заходили в тупик, но всё закончилось позитивно
Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могли сорваться после того, как российская делегация выдвинула Киеву ультиматум, потребовав безоговорочного вывода войск с территорий, вошедших в состав РФ в 2022 году, но положение спасли турецкие дипломаты. Об этом сообщает телеканал CNN.
Турецкий чиновник, присутствовавший на встрече, рассказал, что после требований России ситуация зашла в тупик. В этот момент представители Анкары проявили дипломатическую смекалку, предложив сторонам провести масштабный обмен военнопленными.
«Мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы согласовать предложение», – цитирует CNN своего источника.
По словам собеседника телеканала, российская делегация проявила оперативность в принятии решений, в то время как украинцам потребовалось больше времени на консультации.
В результате сторонам удалось найти общий язык. Россия и Украина достигли договорённости об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который может состояться уже в ближайшее время.
«Всё прошло более позитивно, чем ожидалось», – подытожил турецкий чиновник.
Благодаря вмешательству турецкой стороны переговоры в Стамбуле 16 мая не только не сорвались, но и открыли новые горизонты для дальнейшего диалога между сторонами конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что следующая встреча с Украиной может состояться после обмена предложениями по остановке огня на линии фронта. Помощник президента РФ также напомнил слова германского канцлера Бисмарка, заявлявшего, что «русские всегда приходят за своим», комментируя переговоры в Стамбуле.