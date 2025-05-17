Сыграла в миротворца: Турция спасла переговоры РФ и Украины после ультиматума Москвы

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могли сорваться после того, как российская делегация выдвинула Киеву ультиматум, потребовав безоговорочного вывода войск с территорий, вошедших в состав РФ в 2022 году, но положение спасли турецкие дипломаты. Об этом сообщает телеканал CNN.

Турецкий чиновник, присутствовавший на встрече, рассказал, что после требований России ситуация зашла в тупик. В этот момент представители Анкары проявили дипломатическую смекалку, предложив сторонам провести масштабный обмен военнопленными.

«Мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы согласовать предложение», – цитирует CNN своего источника.

По словам собеседника телеканала, российская делегация проявила оперативность в принятии решений, в то время как украинцам потребовалось больше времени на консультации.

В результате сторонам удалось найти общий язык. Россия и Украина достигли договорённости об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который может состояться уже в ближайшее время.

«Всё прошло более позитивно, чем ожидалось», – подытожил турецкий чиновник.