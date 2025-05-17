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16 мая, 21:20

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры России и Украины в Стамбуле хорошими

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Состоявшиеся в Стамбуле переговоры между российскими и украинскими делегациями стали возможны благодаря активным усилиям администрации США. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, встреча прошла хорошо.

«Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, условия прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог»,написал он в соцсети Х.

В Турции заявили, что переговоры России и Украины прошли успешнее, чем ожидалось
В Турции заявили, что переговоры России и Украины прошли успешнее, чем ожидалось

Переговоры, первоначально запланированные на 15 мая, состоялись 16 мая при участии 11 представителей российской делегации во главе с Владимиром Мединским и 12 представителей украинской стороны под руководством министра обороны Рустама Умерова. Встреча продолжалась около двух часов, по итогам которой Мединский выразил удовлетворённость результатами и отметил готовность России к продолжению диалога.

Артём Гапоненко
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