Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры России и Украины в Стамбуле хорошими
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Состоявшиеся в Стамбуле переговоры между российскими и украинскими делегациями стали возможны благодаря активным усилиям администрации США. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, встреча прошла хорошо.
«Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, условия прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог», — написал он в соцсети Х.
Переговоры, первоначально запланированные на 15 мая, состоялись 16 мая при участии 11 представителей российской делегации во главе с Владимиром Мединским и 12 представителей украинской стороны под руководством министра обороны Рустама Умерова. Встреча продолжалась около двух часов, по итогам которой Мединский выразил удовлетворённость результатами и отметил готовность России к продолжению диалога.