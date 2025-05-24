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24 мая, 13:28

МЧС опубликовало видео спасения людей с места взрыва газа в Донецке

Фото с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Обложка © VK / МЧС ДНР

Фото с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Обложка © VK / МЧС ДНР

В Донецке в одной из квартир пятиэтажки произошёл предполагаемый взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, включая ребёнка. МЧС ДНР опубликовало фото и видео с места происшествия — на кадрах видны разрушения и работа спасателей.

Видео с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Видео © VK / МЧС ДНР

ЧП произошло в Киевском районе Донецка. По предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома взорвался бытовой газ. Пожара после взрыва не последовало, но часть конструкции обрушилась.

Фото с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Фото © VK / МЧС ДНР

Фото с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Фото © VK / МЧС ДНР

«Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал еще один человек (ребенок), в госпитализации не нуждается», — говорится в сообщении.

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Напомним, что происшествие произошло сегодня днем. На месте взрыва газа в Донецке работают 38 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.

Милена Скрипальщикова
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