МЧС опубликовало видео спасения людей с места взрыва газа в Донецке
Фото с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Обложка © VK / МЧС ДНР
В Донецке в одной из квартир пятиэтажки произошёл предполагаемый взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, включая ребёнка. МЧС ДНР опубликовало фото и видео с места происшествия — на кадрах видны разрушения и работа спасателей.
Видео с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Видео © VK / МЧС ДНР
ЧП произошло в Киевском районе Донецка. По предварительным данным, в квартире пятиэтажного жилого дома взорвался бытовой газ. Пожара после взрыва не последовало, но часть конструкции обрушилась.
Фото с места разбора завалов в Киевском районе Донецка. Фото © VK / МЧС ДНР
«Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал еще один человек (ребенок), в госпитализации не нуждается», — говорится в сообщении.
Напомним, что происшествие произошло сегодня днем. На месте взрыва газа в Донецке работают 38 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.