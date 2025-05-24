В двух городских округах Подмосковья объявили о высокой пожароопасности

В МЧС России предупредили жителей Московской области о пожароопасной ситуации в регионе. К возникновению возгорания может привести разведение костров в лесу, а также брошенные окурки или спички. На своих участках рекомендуется иметь запас воды и исправный огнетушитель.

«С 24 по 27 мая в Наро-Фоминском и Серпуховском городских округах ожидается 4 класс пожароопасности. Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня», — рассказали в пресс-службе МЧС.