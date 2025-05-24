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Регион
24 мая, 13:07

В двух городских округах Подмосковья объявили о высокой пожароопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

В МЧС России предупредили жителей Московской области о пожароопасной ситуации в регионе. К возникновению возгорания может привести разведение костров в лесу, а также брошенные окурки или спички. На своих участках рекомендуется иметь запас воды и исправный огнетушитель.

«С 24 по 27 мая в Наро-Фоминском и Серпуховском городских округах ожидается 4 класс пожароопасности. Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня»,рассказали в пресс-службе МЧС.

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Напомним, что в конце мая температура воздуха поднимется до аномально жарких показателей. Уже к середине следующей недели воздух прогреется до +28 градусов. Единственной помехой станет небольшой ливень, прогнозируемый на 27 мая. А первые дни июня принесут палящее солнце, раскалив воздух почти до 30 градусов Цельсия.

Полина Никифорова
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