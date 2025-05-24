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Регион
24 мая, 13:55

Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку после избиения девочки у школы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Правоохранительные органы Нижегородской области приступили к выяснению обстоятельств жестокого инцидента с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГУ МВД по региону, проверка начата после того, как в местных пабликах широко разошлась любительская видеозапись. На кадрах, снятых у школьного здания в Дзержинске, запечатлено, как одна девочка-подросток жестоко избивает другую, нанося удары кулаками, пиная и таская за волосы.

«22 мая в УМВД России по городу Дзержинску поступило заявление от матери девочки 2011 года рождения по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений около учебного заведения, расположенного на улице Терешковой», — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося начата проверка, правоохранителям предстоит установить все детали случившегося.

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Ольга Сливченко
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