Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку после избиения девочки у школы
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Правоохранительные органы Нижегородской области приступили к выяснению обстоятельств жестокого инцидента с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГУ МВД по региону, проверка начата после того, как в местных пабликах широко разошлась любительская видеозапись. На кадрах, снятых у школьного здания в Дзержинске, запечатлено, как одна девочка-подросток жестоко избивает другую, нанося удары кулаками, пиная и таская за волосы.
«22 мая в УМВД России по городу Дзержинску поступило заявление от матери девочки 2011 года рождения по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений около учебного заведения, расположенного на улице Терешковой», — отметили в пресс-службе.
По факту случившегося начата проверка, правоохранителям предстоит установить все детали случившегося.
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