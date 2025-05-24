Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку после избиения девочки у школы

Правоохранительные органы Нижегородской области приступили к выяснению обстоятельств жестокого инцидента с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГУ МВД по региону, проверка начата после того, как в местных пабликах широко разошлась любительская видеозапись. На кадрах, снятых у школьного здания в Дзержинске, запечатлено, как одна девочка-подросток жестоко избивает другую, нанося удары кулаками, пиная и таская за волосы.