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24 мая, 14:24

Бросила на верную смерть: В Ленобласти безответственная хозяйка привязала собаку к дереву и убежала

«Mash на Мойке»: В Ленобласти женщина привязала собаку к дереву в лесу

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В лесу под Шлиссельбургом Ленинградской области безответственная хозяйка оставила свою собаку, привязав её к дереву возле Ладожского моста. Брошенного питомца обнаружили и спасли волонтёры, которые теперь помогают ему восстановиться после пережитого. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сейчас брошенному псу ищут новых хозяев. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Как удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения, глубокой ночью женщина привела собаку к мосту. Они прогуливались вдоль переправы, а затем хозяйка просто оставила питомца и ушла. Утром охранник нашёл брошенного пса, который в страхе лаял и не подпускал к себе. Он вызвал представителей фонда помощи животным.

На данный момент волонтёры занимаются поиском безответственной владелицы, а также ищут нового хозяина для брошенного пса.

В Москве спасатели вытащили собаку, застрявшую в глубокой бобровой норе
В Москве спасатели вытащили собаку, застрявшую в глубокой бобровой норе

Ранее Life.ru писал, что после взрыва в многоэтажном доме в Москве незнакомый юноша спас пожилую женщину с собакой. Он смог установить дверь вертикально и помочь Людмиле выйти вместе с её маленьким псом.

Мария Любицкая
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