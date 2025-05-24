Бросила на верную смерть: В Ленобласти безответственная хозяйка привязала собаку к дереву и убежала

В лесу под Шлиссельбургом Ленинградской области безответственная хозяйка оставила свою собаку, привязав её к дереву возле Ладожского моста. Брошенного питомца обнаружили и спасли волонтёры, которые теперь помогают ему восстановиться после пережитого. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сейчас брошенному псу ищут новых хозяев. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Как удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения, глубокой ночью женщина привела собаку к мосту. Они прогуливались вдоль переправы, а затем хозяйка просто оставила питомца и ушла. Утром охранник нашёл брошенного пса, который в страхе лаял и не подпускал к себе. Он вызвал представителей фонда помощи животным.

На данный момент волонтёры занимаются поиском безответственной владелицы, а также ищут нового хозяина для брошенного пса.