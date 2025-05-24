Россиян предупредили о мошеннических письмах якобы от РКН

Жителей Херсонской области предупредили о новой мошеннической схеме. Проживающие в регионе стали получать сообщения якобы от Роскомнадзора о подозрительном звонке, который был прерван из-за подозрения в мошенничестве. О новой мошеннической схеме рассказали в ведомстве.

«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!» — говорится в опасной рассылке.

РКН предупредил, что это действия мошенников. Также в ведомстве напомнили, что его сотрудники никогда не отправляют подобные сообщения и не звонят гражданам. В случае получения рассылок или подозрительных звонков, россиянам посоветовали не следовать указаниям мошенникам.

В ведомстве также напомнили о телефоне горячей линии РКН: +7 (495) 198-65-01.