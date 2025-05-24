Шашлыки, удочки и лесной вайб: Как Москва встречает первые жаркие выходные — репортаж Life.ru

Жители Москвы ринулись отдыхать на природе в первые жаркие дни. В парках можно заметить семьи с детьми, одиноких рыбаков с удочками, спортсменов, занимающихся йогой, и, конечно, любителей полакомиться шашлыком на природе. Как москвичи заряжаются витамином D показал Life.ru.

Москвичи загорают в первые жаркие выходные. Видео © Life.ru

Столбик термометра в столице сегодня поднялся до 28 градусов — отличная погода, чтобы отправиться на отдых около водоёма. Жители столицы в купальниках решили получить свою порцию загара. Полежать под солнышком, в тишине, рядом с речкой или озером — идеальный вариант после трудовых будней. Главное, не забывать пользоваться защитным кремом, чтобы после отдыха не осталось неприятных сюрпризов.

Москвичи загорают в первые жаркие выходные. Видео © Life.ru

Есть в парках и любители отдыха в тени. Москвичи арендуют специальные беседки, чтобы пожарить шашлык на природе в компании семьи или друзей. Life.ru напоминает, что разводить костры можно только в специально оборудованных зонах. В период жары с огнём стоит обращаться особенно внимательно, чтобы предотвратить возникновение пожаров.

Москвичи отдыхают в первые жаркие выходные. Видео © Life.ru

Москвичи загорают в первые жаркие выходные. Видео © Life.ru