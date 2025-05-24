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Регион
24 мая, 16:31

Трамп объявил о массовом производстве в США гиперзвуковых ракет

Трамп: США начали активно производить гиперзвуковые ракеты

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп заявил о создании в США гиперзвуковых ракет в значительных объёмах. Об этом он сообщил во время выступления в военной академии Вест Поинт, транслировавшемся Белым домом.

«Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, все американские разработки были украдены во времена правления Барака Обамы. При этом президент Штатов даже назвал тех, кто якобы присвоил эти чертежи себе.

«Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло», — отметил американский лидер.

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Ранее сообщалось, что в ответ на увеличивающиеся энергетические нужды Соединённых Штатов администрация Дональда Трампа активно поддерживает развитие ядерной энергетики. Лидер страны подписал исполнительный указ, предписывающий строительство десяти новых атомных реакторов на территории США к 2030 году.

Ольга Сливченко
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