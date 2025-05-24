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24 мая, 18:08

Джокович завоевал свой сотый титул ATP в карьере, одержав победу в Женеве

Новак Джокович. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Новак Джокович. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Новак Джокович завоевал титул на турнире ATP в Женеве, одержав победу над Хубертом Хуркачем в финальном матче. В напряжённом поединке, завершившемся со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 38-летний серб, посеянный под вторым номером, оказался сильнее 31-й ракетки мира из Польши.

Джокович завоевал свой сотый титул ATP в одиночном разряде. В современной истории ATP-тура (с 1990 года) больше побед только у Роджера Федерера (103). Абсолютный рекорд Открытой эры (с 1968 года) принадлежит Джимми Коннорсу (109).

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Милена Скрипальщикова
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