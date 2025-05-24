Джокович завоевал свой сотый титул ATP в карьере, одержав победу в Женеве
Новак Джокович. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Новак Джокович завоевал титул на турнире ATP в Женеве, одержав победу над Хубертом Хуркачем в финальном матче. В напряжённом поединке, завершившемся со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 38-летний серб, посеянный под вторым номером, оказался сильнее 31-й ракетки мира из Польши.
Джокович завоевал свой сотый титул ATP в одиночном разряде. В современной истории ATP-тура (с 1990 года) больше побед только у Роджера Федерера (103). Абсолютный рекорд Открытой эры (с 1968 года) принадлежит Джимми Коннорсу (109).
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