Джокович завоевал свой сотый титул ATP в карьере, одержав победу в Женеве

Новак Джокович завоевал титул на турнире ATP в Женеве, одержав победу над Хубертом Хуркачем в финальном матче. В напряжённом поединке, завершившемся со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 38-летний серб, посеянный под вторым номером, оказался сильнее 31-й ракетки мира из Польши.