Белоусову показали модульные казармы для российских военных

В рамках рабочей поездки в Московский военный округ министр обороны Андрей Белоусов ознакомился с новейшими блочно-модульными решениями для обустройства военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусову показали образцы быстровозводимых блочно-модульных конструкций. Видео © Telegram/ Минобороны России

Технологии позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удалённых районах, что особенно актуально для российских условий. Они способствуют снижению энергозатрат и уменьшению расходов на эксплуатацию инфраструктуры, а также эффективно адаптируют блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям. Минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет. Для зданий, в производстве которых используются композитные материалы, срок службы достигает не менее 50 лет.

«Есть из чего выбрать. Сделать это нужно качественно. Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы», — резюмировал Белоусов.