«Политический банкрот»: Экс-сенатор Совфеда предупредила о провокациях со стороны Зеленского
Ковитиди: Зеленский может прибегнуть к провокациям для срыва переговоров
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Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди заявила, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложной политической и финансовой ситуации. По её мнению, в условиях растущего давления он может пойти на радикальные шаги с целью срыва или затягивания возможных переговоров.
«Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и неисполненными обязательствами», — приводит РИА «Новости» слова Ковитиди.
Она подчеркнула, что кредиторы украинского лидера ждут отчётов за потраченные ресурсы, направленные на эскалацию конфликта с Россией. По мнению Ковитиди, это создаёт крайне опасную обстановку, при которой Зеленский, загнанный в угол, может прибегнуть к провокациям, лишь бы избежать давления и ответственности. В заключении она призвала проявить особую бдительность на фоне складывающихся обстоятельств.
Ранее бывший украинский парламентарий Вадим Новинский охарактеризовал политическую обстановку на Украине как систему, основанную на запугивании. По его словам, действующая власть использует атмосферу страха как инструмент контроля над обществом. Новинский подчеркнул, что любые проявления несогласия с курсом Зеленского могут повлечь за собой репрессии и вмешательство силовых структур.