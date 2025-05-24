Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди заявила, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложной политической и финансовой ситуации. По её мнению, в условиях растущего давления он может пойти на радикальные шаги с целью срыва или затягивания возможных переговоров.

«Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и неисполненными обязательствами», — приводит РИА «Новости» слова Ковитиди.

Она подчеркнула, что кредиторы украинского лидера ждут отчётов за потраченные ресурсы, направленные на эскалацию конфликта с Россией. По мнению Ковитиди, это создаёт крайне опасную обстановку, при которой Зеленский, загнанный в угол, может прибегнуть к провокациям, лишь бы избежать давления и ответственности. В заключении она призвала проявить особую бдительность на фоне складывающихся обстоятельств.