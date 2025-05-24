Аэропорт Калуги вновь закрыли для обеспечения безопасности полётов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Грабцево в Калуге. С 21:45 по московскому времени прекращены все операции, срок действия ограничений не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 21:45 МСК введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорт Калуги уже закрывали в целях безопасности. Ограничительные меры начали действовать 24 мая в 4:45 утра по московскому времени.