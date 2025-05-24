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24 мая, 19:15

Аэропорт Калуги вновь закрыли для обеспечения безопасности полётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Грабцево в Калуге. С 21:45 по московскому времени прекращены все операции, срок действия ограничений не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 21:45 МСК введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

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Ранее аэропорт Калуги уже закрывали в целях безопасности. Ограничительные меры начали действовать 24 мая в 4:45 утра по московскому времени.

Алена Пенчугина
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