«Пляжи опустели»: Назван курорт в Турции, который остался без туристов

Турецкий курорт Мармарис оказался практически пустым, сообщает издание Bristol Post. По мнению путешественников, главной причиной резкого сокращения отдыхающих стали завышенные цены из-за инфляции.

Пустые улицы Мармариса. Видео © TikTok / suzannatravelsolo

«Популярные пляжи в одном из известных мест отдыха, как говорят, «опустели», поскольку инфляция, по сообщениям, «отпугнула туристов». За последний год было замечено, что рост цен привёл к тому, что на пляжах стало тише, а некогда оживлённые пески превратились в «пустынные» участки», — говорится в статье.

Издание ссылается на видео блогерши, которая показала пляж в 11 утра, где находился лишь один человек. По её словам, оживлённая улица с барами и ночными клубами, а также порт лишились привычного наплыва гостей.