«Пляжи опустели»: Назван курорт в Турции, который остался без туристов
Bristol Post: Турецкий Мармарис опустел из-за роста цен и падения турпотока
Турецкий курорт Мармарис оказался практически пустым, сообщает издание Bristol Post. По мнению путешественников, главной причиной резкого сокращения отдыхающих стали завышенные цены из-за инфляции.
Пустые улицы Мармариса. Видео © TikTok / suzannatravelsolo
«Популярные пляжи в одном из известных мест отдыха, как говорят, «опустели», поскольку инфляция, по сообщениям, «отпугнула туристов». За последний год было замечено, что рост цен привёл к тому, что на пляжах стало тише, а некогда оживлённые пески превратились в «пустынные» участки», — говорится в статье.
Издание ссылается на видео блогерши, которая показала пляж в 11 утра, где находился лишь один человек. По её словам, оживлённая улица с барами и ночными клубами, а также порт лишились привычного наплыва гостей.
А ранее специалисты сравнили отдых в Сочи и в Турции. Недельный отдых в Сочи на двоих из Москвы обойдётся минимум в 54 тысячи рублей, а в Турции — от 61 тысячи. Однако если сравнивать средние цены, а не самые дешёвые предложения, Анкара обычно оказывается более выгодным направлением, независимо от уровня отеля и типа питания.
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