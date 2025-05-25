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25 мая, 01:10

В Петербурге обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wacomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wacomka

В Санкт-Петербурге 24 мая обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала. Асфальт частично ушёл под землю, на месте сразу начала работу аварийная бригада. Потенциально опасная территория была оперативно огорожена. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».

В Петербурге обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По предварительной информации, причиной инцидента стало вымывание почвы у основания подпорной стенки набережной. Однако, что именно стало толчком к подземной эрозии, пока неизвестно.

Специалисты планируют провести полное обследование участка. Не исключено, что для выявления скрытых повреждений потребуется участие водолазов. Обследование будет выполнено в ближайшее время.

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Андрей Васильев
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