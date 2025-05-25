В Петербурге обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала
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В Санкт-Петербурге 24 мая обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала. Асфальт частично ушёл под землю, на месте сразу начала работу аварийная бригада. Потенциально опасная территория была оперативно огорожена. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В Петербурге обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
По предварительной информации, причиной инцидента стало вымывание почвы у основания подпорной стенки набережной. Однако, что именно стало толчком к подземной эрозии, пока неизвестно.
Специалисты планируют провести полное обследование участка. Не исключено, что для выявления скрытых повреждений потребуется участие водолазов. Обследование будет выполнено в ближайшее время.
Ранее в Геленджике произошла трагедия: обвал грунта на улице Портовой унёс жизнь одного человека. Инцидент произошёл во время строительно-монтажных работ на склоне. Предварительной причиной обвала называют обильные осадки. По оценкам специалистов, объём сошедшего грунта составил около 500 кубических метров.