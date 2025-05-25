Щепетильность и уважение: Life.ru узнал, в каких случаях смартфон во время встречи не триггерит

Во время встреч, будь то деловые переговоры или дружеские посиделки, важно помнить о нормах поведения за столом. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала Life.ru, что размещение смартфона и других личных вещей на столе может восприниматься как неуважение к присутствующим.

С точки зрения этикета, ни телефон, ни ключи, ни солнцезащитные очки не должны находиться на столе. Причина простая – это негигиенично. Соответственно, вы не знаете уровень щепетильности вашего собеседника, партнёра по встрече, и ваш телефон, находящийся на столе, может вызвать недоумение у человека. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Собеседники могут по-разному относиться к чистоте предметов, которые регулярно находятся в карманах или используются в общественных местах. Специалист приводит в пример свою клиентку, которая отказывалась пользоваться салфетками в ресторане из-за опасений по поводу того, кто и как их складывал.

Что касается рабочих встреч, эксперт подчёркивает, что использование телефона возможно лишь в случае необходимости демонстрации данных — таблиц, графиков или других материалов. Однако даже в такой ситуации, завершив показ, устройство следует убрать: положить в сумку, карман или на колени. При использовании ноутбука следует сначала согласовать его размещение с участниками встречи.

В неформальной обстановке, например, за праздничным столом или во время общения с друзьями, телефоны, по мнению собеседницы Life.ru, не должны отвлекать от живого диалога. В таких случаях лучше вообще убрать гаджеты с виду.

«Как был мем такой: «Дорогой, можно мне размещать твой телефон у себя на лбу? Мне будет хотя бы казаться, что ты со мной разговариваешь». Поэтому, если у вас дружеская встреча, и вы понимаете, что кто-то перебарщивает с гаджетами, вы можете договориться, что все телефоны кладёте в одно место. И тот, кто первый возьмёт телефон, оплачивает счёт», — отметила Коломацкая.

Если же ожидается важный звонок, об этом стоит предупредить заранее. Такое уточнение позволяет избежать недоразумений и помогает сохранить уважительную атмосферу. По словам эксперта, приоритет всегда должен оставаться за живым общением, особенно если встреча запланирована и каждый выделил на неё время.