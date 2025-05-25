План «Ковёр» ввели в аэропорту Внуково
Росавиация: Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. С 01:17 по московскому времени прекращены все операции, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 01:17 МСК введены в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.
Причины введения ограничений в настоящий момент не уточняются.
Ранее силы ПВО отразили атаку четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также план «Ковёр» был введён в аэропортах Домодедово и Жуковский, но ограничения уже сняли.