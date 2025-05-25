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Регион
24 мая, 22:57

План «Ковёр» ввели в аэропорту Внуково

Росавиация: Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. С 01:17 по московскому времени прекращены все операции, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 01:17 МСК введены в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Причины введения ограничений в настоящий момент не уточняются.

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Ранее силы ПВО отразили атаку четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также план «Ковёр» был введён в аэропортах Домодедово и Жуковский, но ограничения уже сняли.

Антон Голыбин
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