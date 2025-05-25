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Регион
24 мая, 23:59

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения

Обложка © Unsplash / Anna Gru

Обложка © Unsplash / Anna Gru

Временные ограничения в московских воздушных гаванях Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

План «Ковёр» в Домодедово и Жуковском отменили в 02:25 по московскому времени. В аэропорту Шереметьево — ровно через десять минут после этого.

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Напомним, что временные ограничения в воздушных гаванях Домодедово и Жуковский изначально были введены в 23:35 мск в целях безопасности полётов. В течение трёх часов план «Ковёр» несколько раз вводился и отменялся.

Тимур Хингеев
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