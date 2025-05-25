В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения

Временные ограничения в московских воздушных гаванях Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

План «Ковёр» в Домодедово и Жуковском отменили в 02:25 по московскому времени. В аэропорту Шереметьево — ровно через десять минут после этого.