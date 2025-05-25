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Регион
25 мая, 01:15

Внуково возобновил приём и выпуск рейсов после ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M_Makarov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M_Makarov

В 03:20 по московскому времени в аэропорту Внуково были полностью отменены ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Внуково в 03:20 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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Немногим ранее работа была возобновлена и в других московских воздушных гаванях — Домодедово, Жуковском и Шереметьево. В Домодедово и Жуковском план «Ковёр» был отменён в 02:25, спустя 10 минут — в 02:35 — аналогичные ограничения сняли в Шереметьево. Подобные меры часто вводятся в целях безопасности при возникновении потенциальных угроз в воздушном пространстве.

Андрей Васильев
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