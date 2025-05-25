Внуково возобновил приём и выпуск рейсов после ограничения

В 03:20 по московскому времени в аэропорту Внуково были полностью отменены ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Немногим ранее работа была возобновлена и в других московских воздушных гаванях — Домодедово, Жуковском и Шереметьево. В Домодедово и Жуковском план «Ковёр» был отменён в 02:25, спустя 10 минут — в 02:35 — аналогичные ограничения сняли в Шереметьево. Подобные меры часто вводятся в целях безопасности при возникновении потенциальных угроз в воздушном пространстве.