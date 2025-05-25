В Госдуме предупредили о мошенничестве с заменой медицинских карт

Злоумышленники нашли новый способ обмана россиян. Выдавая себя за сотрудников медучреждений, они сообщают о необходимости перевести бумажные медицинские карточки в электронный формат. Мошенники требуют назвать код из СМС и СНИЛС, чтобы получить доступ к личным кабинетам на «Госуслугах». Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам депутата, аферисты давят на людей, настаивая на срочном выполнении замены карты, и тем самым заставляют граждан раскрывать персональные данные. Он подчеркнул, что настоящие медработники не запрашивают такую информацию и не звонят с подобными требованиями.

В настоящее время россияне могут пользоваться как бумажными, так и электронными медицинскими картами в зависимости от технических возможностей учреждения и предпочтений пациента. Отмена какого-либо из форматов не планируется.

В случае подозрительного звонка рекомендуется прекратить общение и самостоятельно связаться с медицинским учреждением по официальному номеру, чтобы проверить подлинность обращения. Чиновник призвал не поддаваться панике и не передавать конфиденциальные данные.