Трёхлетнему сыну убитой женщины в Казани окажут психологическую помощь
Обложка © Life.ru
В Казани трёхлетнему мальчику, ставшему свидетелем трагедии и потерявшему мать, окажут психологическую поддержку. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
По её словам, малыш, переживший подобное потрясение, «нуждается в особой поддержке и помощи». Специалисты постараются сделать всё, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребёнка.
Волынец уточнила, что сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.
Ранее Life.ru сообщал, что в Казани трёхлетний ребёнок, ставший свидетелем трагедии в семье, был госпитализирован с ранением головы. Как рассказала родная сестра погибшей, мальчик находится в больнице вместе с дедушкой. Напомним, что трагедия разыгралась в ЖК «Волжская гавань». В день рождения общего ребёнка бывший муж пришёл в квартиру к своей экс-супруге. Ссора закончилась поножовщиной — турок заколол 35-летнюю женщину.