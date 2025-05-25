Трёхлетнему сыну убитой женщины в Казани окажут психологическую помощь

В Казани трёхлетнему мальчику, ставшему свидетелем трагедии и потерявшему мать, окажут психологическую поддержку. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

По её словам, малыш, переживший подобное потрясение, «нуждается в особой поддержке и помощи». Специалисты постараются сделать всё, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребёнка.

Волынец уточнила, что сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.