В КНДР арестованы три человека после аварии при спуске эсминца

После аварии при спуске на воду эсминца в Северной Корее арестованы три человека, работавшие в судостроительной верфи Чхончжина. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Юридический орган на основе данных, подтверждённых группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака», — пишет ЦТАК.

Сообщается, что новых повреждений на корабле не выявлено, и группа восстановления продолжает работу на месте происшествия.