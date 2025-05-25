Реестр должников по алиментам заработал на сайте ФССП России

В России начал действовать закон о публичном реестре злостных неплательщиков алиментов. В него включаются лица, привлечённые к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также те, кто находится в розыске. По данным главного судебного пристава Дмитрия Аристова, реестр стартовал с 190 тыс. должников, что составляет около 12% от 1,5 млн исполнительных производств.

Должников вносят в реестр в течение пяти дней после судебного акта или при объявлении в розыск, уведомляя их по почте, через «Госуслуги» или по телефону. Сведения удаляются только после полного погашения долга. Около половины внесённых — разыскиваемые лица, при этом в 2025 году в Подмосковье заведено свыше 1,4 тыс. розыскных дел, в Москве — более 3,7 тыс. Весной в розыске числилось 87 тыс. алиментщиков.

Закон не вводит новых санкций, но позволяет приставам ограничивать выезд за границу и права на вождение без подтверждения уведомления должника. По словам замминистра юстиции Евгения Забарчука, публичность реестра создаёт репутационные риски, которые могут затруднить трудоустройство или личные отношения, мотивируя должников исполнять обязательства.