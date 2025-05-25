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25 мая, 05:25

Реестр должников по алиментам заработал на сайте ФССП России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

В России начал действовать закон о публичном реестре злостных неплательщиков алиментов. В него включаются лица, привлечённые к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также те, кто находится в розыске. По данным главного судебного пристава Дмитрия Аристова, реестр стартовал с 190 тыс. должников, что составляет около 12% от 1,5 млн исполнительных производств.

Должников вносят в реестр в течение пяти дней после судебного акта или при объявлении в розыск, уведомляя их по почте, через «Госуслуги» или по телефону. Сведения удаляются только после полного погашения долга. Около половины внесённых — разыскиваемые лица, при этом в 2025 году в Подмосковье заведено свыше 1,4 тыс. розыскных дел, в Москве — более 3,7 тыс. Весной в розыске числилось 87 тыс. алиментщиков.

Закон не вводит новых санкций, но позволяет приставам ограничивать выезд за границу и права на вождение без подтверждения уведомления должника. По словам замминистра юстиции Евгения Забарчука, публичность реестра создаёт репутационные риски, которые могут затруднить трудоустройство или личные отношения, мотивируя должников исполнять обязательства.

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О планах по созданию подобного реестра было известно ранее. При этом, как ранее напомнила заслуженный адвокат, уже сейчас можно найти данные о наличии задолженностей физического лица на доступных каждому ресурсах — для этого достаточно открыть банк исполнительных производств на сайте службы судебных приставов и ввести туда ФИО.

Оксана Попова
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