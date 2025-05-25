Интерес к отмене российских артистов за рубежом угасает

Тенденция к отмене российских артистов теряет силу на Западе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на протестующих против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Берлинской государственной опере.

Авторы материала заметили, что в мае этого года протест против участия исполнительницы в постановке не был столь явным, как в Берлине в сентябре 2023 года, когда на здании театра вывесили украинский флаг. В этот раз не было ни петиций, ни открытых писем. Также организатор протестов у оперы Ева Якубовская из организации Vitsche сообщила о замедлении темпов акций, направленных против выступления Нетребко.

При этом, несмотря на отмену выступлений оперной дивы в Берлинской опере после начала СВО и продолжающиеся протесты, интерес к её творчеству остаётся высоким. На данный момент билеты на четыре из пяти её концертов в Берлине уже полностью распроданы.