Интерес к отмене российских артистов за рубежом угасает
Bloomberg: Процесс отмены артистов из РФ за рубежом замедлился
Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Annette Riedl
Тенденция к отмене российских артистов теряет силу на Западе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на протестующих против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Берлинской государственной опере.
Авторы материала заметили, что в мае этого года протест против участия исполнительницы в постановке не был столь явным, как в Берлине в сентябре 2023 года, когда на здании театра вывесили украинский флаг. В этот раз не было ни петиций, ни открытых писем. Также организатор протестов у оперы Ева Якубовская из организации Vitsche сообщила о замедлении темпов акций, направленных против выступления Нетребко.
При этом, несмотря на отмену выступлений оперной дивы в Берлинской опере после начала СВО и продолжающиеся протесты, интерес к её творчеству остаётся высоким. На данный момент билеты на четыре из пяти её концертов в Берлине уже полностью распроданы.
Анна Нетребко уехала из России после начала СВО. Долгое время её никуда не звали выступать. Недавно появилась информация, что в сентябре она может выступить в лондонском Ковент-Гарден. Кроме того, 1 мая, всего за час до выступления Нетребко в Словацком национальном театре на площади перед зданием собралось несколько десятков протестующих. Со сцены они критиковали оперную диву за отказ осудить СВО на Украине.