Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 06:15

Интерес к отмене российских артистов за рубежом угасает

Bloomberg: Процесс отмены артистов из РФ за рубежом замедлился

Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Annette Riedl

Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Annette Riedl

Тенденция к отмене российских артистов теряет силу на Западе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на протестующих против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Берлинской государственной опере.

Авторы материала заметили, что в мае этого года протест против участия исполнительницы в постановке не был столь явным, как в Берлине в сентябре 2023 года, когда на здании театра вывесили украинский флаг. В этот раз не было ни петиций, ни открытых писем. Также организатор протестов у оперы Ева Якубовская из организации Vitsche сообщила о замедлении темпов акций, направленных против выступления Нетребко.

При этом, несмотря на отмену выступлений оперной дивы в Берлинской опере после начала СВО и продолжающиеся протесты, интерес к её творчеству остаётся высоким. На данный момент билеты на четыре из пяти её концертов в Берлине уже полностью распроданы.

Объявленной в розыск Анне Нетребко в РФ грозит уголовное наказание
Объявленной в розыск Анне Нетребко в РФ грозит уголовное наказание

Анна Нетребко уехала из России после начала СВО. Долгое время её никуда не звали выступать. Недавно появилась информация, что в сентябре она может выступить в лондонском Ковент-Гарден. Кроме того, 1 мая, всего за час до выступления Нетребко в Словацком национальном театре на площади перед зданием собралось несколько десятков протестующих. Со сцены они критиковали оперную диву за отказ осудить СВО на Украине.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Анна Нетребко
  • ЕС
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar