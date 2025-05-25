«Грехом не является»: Священник призвал не ставить знак равенства между алкоголем и алкоголизмом
Священник Островский: Нельзя сравнивать алкоголь и алкоголизм
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Священник Павел Островский в интервью радио Sputnik подчеркнул, что нельзя отождествлять умеренное употребление алкоголя с алкоголизмом. Он пояснил, что чрезмерное пьянство недопустимо, однако употребление спиртного в разумных пределах не считается грехом.
«Церковь не считает алкоголь сам по себе грехом. Грехом считается пьянство, причём достаточно большим. Алкоголь, если в меру и не приводит к каким-то деструктивным последствиям, то грехом не является», — отметил священник.
Ранее нарколог заявил об опасности распития спиртных напитков в жаркую погоду. Он пояснил, что и высокая температура, и алкоголь способствуют расширению сосудов. Когда эти факторы действуют вместе, их влияние усиливается, что может вызвать резкое падение давления. Кроме того, в жару опьянение наступает гораздо быстрее.