«Грехом не является»: Священник призвал не ставить знак равенства между алкоголем и алкоголизмом

Священник Павел Островский в интервью радио Sputnik подчеркнул, что нельзя отождествлять умеренное употребление алкоголя с алкоголизмом. Он пояснил, что чрезмерное пьянство недопустимо, однако употребление спиртного в разумных пределах не считается грехом.

«Церковь не считает алкоголь сам по себе грехом. Грехом считается пьянство, причём достаточно большим. Алкоголь, если в меру и не приводит к каким-то деструктивным последствиям, то грехом не является», — отметил священник.