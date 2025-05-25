Биолог предупредила об опасности удобрения комнатных цветов органикой

Народные методы удобрения комнатных растений неэффективны и даже могут навредить. В интервью газете «Известия» преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко пояснила, что чайная заварка, кофейная гуща, банановая кожура и яичная скорлупа, вопреки распространённому мнению, не приносят пользы домашним цветам.

Эксперт объяснила, что в условиях квартиры отсутствуют естественные процессы разложения органики. Для преобразования пищевых отходов в полезные вещества необходимы особые температурные условия, определённая влажность, а также деятельность микроорганизмов и грибов. В четырёх стенах эти остатки просто разлагаются в горшках, создавая неблагоприятную среду для растений.

Татаренко особо подчеркнула, что избыток золы также может оказать негативное воздействие на комнатные цветы. По её мнению, растения выживают не благодаря, а скорее вопреки таким экспериментальным подкормкам.

«Но удобрение для цветов из органики, действительно, самое лучшее. Вариант для энтузиастов — развести дома калифорнийских дождевых червей. Их разводят по определенной технологии в специальных контейнерах и кормят и скорлупой яиц, и кожурой картофеля и бананов, и огрызками яблок, а уже продуктом их жизнедеятельности — гумусом — удобряют цветы», — добавила Татаренко.

Специалист отмечает, что для подкормки комнатных растений можно использовать органические удобрения с дачного участка. Наиболее подходящими вариантами являются полностью перепревший навоз (идеально двухлетней выдержки) или зрелый компост из растительных остатков. В естественных условиях эти вещества достигают оптимального состояния для усвоения растениями.