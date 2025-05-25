Степашин согласился, что процесс роспуска СССР был нарушен
Степашин: Процедура роспуска СССР была нарушена, и это надо учесть в рамках СВО
Совещание Совета глав-государств Содружества Независимых Государств. Декабрь, 1991 год. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Дмитрий Соколов
В контексте специальной военной операции (СВО) следует учитывать правовую коллизию, связанную с СССР. К этому призвал Председатель Ассоциации юристов России, бывший Председатель Правительства РФ Сергей Степашин, соглашаясь со словами советника президента РФ Антона Кобякова о юридическом существовании Советского Союза.
«Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем», — сказал Степашин в беседе с РИА «Новости».
Напомним, ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена. Поэтому, по его словам, с юридической точки зрения Советский Союз якобы до сих пор существует.