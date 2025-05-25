Степашин согласился, что процесс роспуска СССР был нарушен

В контексте специальной военной операции (СВО) следует учитывать правовую коллизию, связанную с СССР. К этому призвал Председатель Ассоциации юристов России, бывший Председатель Правительства РФ Сергей Степашин, соглашаясь со словами советника президента РФ Антона Кобякова о юридическом существовании Советского Союза.

«Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем», — сказал Степашин в беседе с РИА «Новости».