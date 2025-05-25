Политолог Александр Дудчак заявил, что в кругах украинской правящей элиты усилились внутренние распри, а причиной их противостояния стала борьба за ресурсы и их распределение. Он связывает это с сокращением финансовых поступлений.

Эксперт убеждён, что нынешние киевские власти не заботятся о положении дел в стране, а их единственная цель — извлечение прибыли. Именно этим, как полагает Дудчак, мотивировано и убийство Андрея Портнова, бывшего советника Виктора Януковича. Он характеризует Портнова как профессионального юриста, который, однако, никогда не упускал возможности получить личную выгоду.

«На Украине больше нет политической борьбы, так как людям не интересно контролировать государство в его нынешнем состоянии», — отметил специалист в беседе с РИА «Новости».

Дудчак полагает, что Владимир Зеленский готов идти на любые меры для нейтрализации оппонентов, преследуя цель получения единоличного контроля над финансовыми потоками. Более того, политолог сравнил ситуацию в стране с открытием «второго фронта», где идёт противостояние не за территории или государство, а «за контроль над финансовыми потоками».