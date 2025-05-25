«Второй фронт»: Политолог связал убийство Портнова с борьбой за ресурсы на Украине
Политолог Дудчак: На Украине началась внутренняя борьба за ресурсы
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Политолог Александр Дудчак заявил, что в кругах украинской правящей элиты усилились внутренние распри, а причиной их противостояния стала борьба за ресурсы и их распределение. Он связывает это с сокращением финансовых поступлений.
Эксперт убеждён, что нынешние киевские власти не заботятся о положении дел в стране, а их единственная цель — извлечение прибыли. Именно этим, как полагает Дудчак, мотивировано и убийство Андрея Портнова, бывшего советника Виктора Януковича. Он характеризует Портнова как профессионального юриста, который, однако, никогда не упускал возможности получить личную выгоду.
«На Украине больше нет политической борьбы, так как людям не интересно контролировать государство в его нынешнем состоянии», — отметил специалист в беседе с РИА «Новости».
Дудчак полагает, что Владимир Зеленский готов идти на любые меры для нейтрализации оппонентов, преследуя цель получения единоличного контроля над финансовыми потоками. Более того, политолог сравнил ситуацию в стране с открытием «второго фронта», где идёт противостояние не за территории или государство, а «за контроль над финансовыми потоками».
Ранее бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский в своём интервью Такеру Карлсону отметил, что глава киевского режима строит свою политику на атмосфере запугивания, используя её как основной инструмент для удержания власти над обществом. Именно из-за этого украинский народ живёт в постоянном страхе.