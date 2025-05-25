Совершенная работа: В Киеве рассказали об абсолютном рекорде российского дрона

Российский беспилотник совершил рекордный по высоте полёт над территорией Украины, достигнув отметки в 4900 метров. Об этом рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко, слова которого приводит украиская интернет-газета «Страна.ua».

«Один из «Шахедов» сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полёта — 4 900 метров», — говорится в сообщении.

Коваленко не стал раскрывать, где российский БПЛА показал свою совершенную работу, однако уточнил, что полёт проходил над материковой частью Украины. По его словам, увеличение высоты полёта наших дронов значительно усложняет атаки ВСУ, в результате чего украинским военным сбить российскую технику практически невозможно.