«За пределами науки»: Синоптик опроверг прогнозы об экстремальной жаре летом
Вильфанд: Методов прогнозирования аномальной летней жары не существует
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг заявления о том, что лето 2025 года будет рекордно жарким. Он подчеркнул, что в арсенале современной метеорологии отсутствуют специализированные методики для долгосрочного прогнозирования экстремальных погодных явлений. Поэтому, по словам метеоролога, не следует полагаться на громкие заявления в СМИ, где говорят о невероятной жаре в летний сезон 2025.
«В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.
Также Вильфанд посоветовал уточнять у людей, которые говорят о предстоящем «самом жарком лете», где можно познакомиться с используемыми ими методами прогнозирования.
Ранее сообщалось, что долгожданное потепление охватило Москву, и столбики термометров поднялись на два градуса выше средних значений. Прогноз погоды до конца мая остаются исключительно благоприятными, а синоптики подтверждают, что в столице уже наступило метеорологическое лето, которое пришло на 4 дня раньше срока.