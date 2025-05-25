«За пределами науки»: Синоптик опроверг прогнозы об экстремальной жаре летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг заявления о том, что лето 2025 года будет рекордно жарким. Он подчеркнул, что в арсенале современной метеорологии отсутствуют специализированные методики для долгосрочного прогнозирования экстремальных погодных явлений. Поэтому, по словам метеоролога, не следует полагаться на громкие заявления в СМИ, где говорят о невероятной жаре в летний сезон 2025.

«В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Также Вильфанд посоветовал уточнять у людей, которые говорят о предстоящем «самом жарком лете», где можно познакомиться с используемыми ими методами прогнозирования.