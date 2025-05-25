Россиянам рассказали, как защищаться от солнца, чтобы не подхватить рак кожи
Врач Матвеева: Обладатели I–II фототипов кожи больше подвержены солнечным ожогам
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Обладатели I–II фототипов кожи (светлокожие с голубыми, серыми или зелёными глазами, рыжими или светлыми волосами) особенно подвержены солнечным ожогам, рассказала дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева. По её словам, это связано с низким содержанием меланина в их коже — природного пигмента, который обеспечивает защиту от ультрафиолета.
В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что у таких людей преобладает феомеланин – тип пигмента, который не только хуже защищает от солнечного излучения, но и может способствовать повреждению ДНК под воздействием ультрафиолета.
Для эффективной защиты Матвеева рекомендует:
- Использовать солнцезащитные средства с SPF 50+ и маркировкой защиты от UVA-лучей
- Отдавать предпочтение кремам с минеральными фильтрами (например, на основе оксида цинка), которые создают физический барьер и подходят для чувствительной кожи
- Обращать внимание на фотостабильные формулы, сохраняющие свои свойства под солнцем
Специалист подчеркнула, что SPF-индекс указывает только на защиту от UVB-излучения (вызывающего ожоги), в то время как защита от UVA-лучей (ответственных за фотостарение) требует отдельной маркировки. Идеальное средство должно обеспечивать комплексную защиту от обоих типов излучения.
«Наносить крем нужно каждые 2 часа, особенно после воды, пота или вытирания полотенцем. Одного раза в день недостаточно. Если появляется пощипывание, сухость или покраснение, защита ослабла», — заметила эксперт.
Ранее онколог составила портрет пациента с раком кожи. Эксперт предупредила об опасных последствиях чрезмерного увлечения загаром. По её словам, необходимо внимательно следить за состоянием родинок: тревожными сигналами могут служить изменения их формы, очертаний или цвета. Особую настороженность должны вызывать случаи, когда чётко очерченная родинка начинает терять границы.