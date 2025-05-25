Россиянам рассказали, как защищаться от солнца, чтобы не подхватить рак кожи

Обладатели I–II фототипов кожи (светлокожие с голубыми, серыми или зелёными глазами, рыжими или светлыми волосами) особенно подвержены солнечным ожогам, рассказала дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева. По её словам, это связано с низким содержанием меланина в их коже — природного пигмента, который обеспечивает защиту от ультрафиолета.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что у таких людей преобладает феомеланин – тип пигмента, который не только хуже защищает от солнечного излучения, но и может способствовать повреждению ДНК под воздействием ультрафиолета.

Для эффективной защиты Матвеева рекомендует: Использовать солнцезащитные средства с SPF 50+ и маркировкой защиты от UVA-лучей

Отдавать предпочтение кремам с минеральными фильтрами (например, на основе оксида цинка), которые создают физический барьер и подходят для чувствительной кожи

Обращать внимание на фотостабильные формулы, сохраняющие свои свойства под солнцем

Специалист подчеркнула, что SPF-индекс указывает только на защиту от UVB-излучения (вызывающего ожоги), в то время как защита от UVA-лучей (ответственных за фотостарение) требует отдельной маркировки. Идеальное средство должно обеспечивать комплексную защиту от обоих типов излучения.

«Наносить крем нужно каждые 2 часа, особенно после воды, пота или вытирания полотенцем. Одного раза в день недостаточно. Если появляется пощипывание, сухость или покраснение, защита ослабла», — заметила эксперт.