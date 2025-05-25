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25 мая, 08:54

«Отсутствие интереса к миру»: Психолог перечислила симптомы депрессии

Психолог Кошелева: Для депрессии характерно постоянно угнетённое состояние

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Специалист Центра хронических заболеваний Golden Care, семейный психолог Екатерина Кошелева объяснила, как выявить депрессивное состояние и какие меры предпринять при его возникновении. По её словам, это психическое расстройство входит в число наиболее часто диагностируемых. Она отметила, что его корни часто кроются в неспособности личности справиться с тяжёлыми потерями или пережить психологически трудные жизненные обстоятельства.

Кошелева выделила основные проявления этого состояния:

  • Постоянно угнетённое эмоциональное состояние
  • Чувство собственной неполноценности и заниженная самооценка
  • Нарушения концентрации внимания
  • Ощущение непреодолимой сложности при выполнении обыденных действий
  • Полное отсутствие интереса к окружающему миру

Специалист добавила, что для депрессии также характерны:

  • Хроническая усталость, не исчезающая после продолжительного отдыха
  • Расстройства сна
  • Повышенная утомляемость
  • Нарушения пищевого поведения (как полная потеря аппетита, так и его резкое усиление)

Психолог подчеркнула, что при обнаружении подобных симптомов важно своевременно обратиться за профессиональной помощью.

«В том случае, если такие проявления сохраняются дольше двух недель, обязательно надо обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту, психиатру», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.ru».

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Ранее россиян предупредили, что недосып может повысить риски развития хронических заболеваний и спровоцировать депрессию. Длительное депрессивное состояние может провоцировать нарушения гормонального баланса. Специалисты рекомендуют: если симптомы сохраняются более двух-трёх месяцев, следует обязательно проконсультироваться со специалистом по расстройствам сна (сомнологом).

Александра Мышляева
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