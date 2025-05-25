«Отсутствие интереса к миру»: Психолог перечислила симптомы депрессии
Психолог Кошелева: Для депрессии характерно постоянно угнетённое состояние
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Специалист Центра хронических заболеваний Golden Care, семейный психолог Екатерина Кошелева объяснила, как выявить депрессивное состояние и какие меры предпринять при его возникновении. По её словам, это психическое расстройство входит в число наиболее часто диагностируемых. Она отметила, что его корни часто кроются в неспособности личности справиться с тяжёлыми потерями или пережить психологически трудные жизненные обстоятельства.
Кошелева выделила основные проявления этого состояния:
- Постоянно угнетённое эмоциональное состояние
- Чувство собственной неполноценности и заниженная самооценка
- Нарушения концентрации внимания
- Ощущение непреодолимой сложности при выполнении обыденных действий
- Полное отсутствие интереса к окружающему миру
Специалист добавила, что для депрессии также характерны:
- Хроническая усталость, не исчезающая после продолжительного отдыха
- Расстройства сна
- Повышенная утомляемость
- Нарушения пищевого поведения (как полная потеря аппетита, так и его резкое усиление)
Психолог подчеркнула, что при обнаружении подобных симптомов важно своевременно обратиться за профессиональной помощью.
«В том случае, если такие проявления сохраняются дольше двух недель, обязательно надо обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту, психиатру», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Ранее россиян предупредили, что недосып может повысить риски развития хронических заболеваний и спровоцировать депрессию. Длительное депрессивное состояние может провоцировать нарушения гормонального баланса. Специалисты рекомендуют: если симптомы сохраняются более двух-трёх месяцев, следует обязательно проконсультироваться со специалистом по расстройствам сна (сомнологом).