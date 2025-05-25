«Отсутствие интереса к миру»: Психолог перечислила симптомы депрессии

Специалист Центра хронических заболеваний Golden Care, семейный психолог Екатерина Кошелева объяснила, как выявить депрессивное состояние и какие меры предпринять при его возникновении. По её словам, это психическое расстройство входит в число наиболее часто диагностируемых. Она отметила, что его корни часто кроются в неспособности личности справиться с тяжёлыми потерями или пережить психологически трудные жизненные обстоятельства.

Кошелева выделила основные проявления этого состояния: Постоянно угнетённое эмоциональное состояние

Чувство собственной неполноценности и заниженная самооценка

Нарушения концентрации внимания

Ощущение непреодолимой сложности при выполнении обыденных действий

Полное отсутствие интереса к окружающему миру

Специалист добавила, что для депрессии также характерны: Хроническая усталость, не исчезающая после продолжительного отдыха

Расстройства сна

Повышенная утомляемость

Нарушения пищевого поведения (как полная потеря аппетита, так и его резкое усиление)

Психолог подчеркнула, что при обнаружении подобных симптомов важно своевременно обратиться за профессиональной помощью.

«В том случае, если такие проявления сохраняются дольше двух недель, обязательно надо обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту, психиатру», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.ru».