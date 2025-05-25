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Регион
25 мая, 09:05

Путин оценил роль химической промышленности в секторов российской экономики

Путин поздравил химиков с праздником, подчеркнув важность их работы для РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении ко Дню химика отметил значимость химической промышленности для обеспечения технологического суверенитета и укрепления обороноспособности страны. Особое внимание он уделил инновациям и профессиональной подготовке кадров.

Президент России подчеркнул, что химическая промышленность — ключевой элемент экономики страны. Она важна для технологической независимости и обороны государства. Он отметил, что современные материалы для топливно-энергетического комплекса, металлургии и машиностроения разрабатываются и производятся благодаря усилиям работников предприятий и научных учреждений. Именно их упорный труд играет важнейшую роль в этом непростом процессе.

«Сегодня для того, чтобы уверенно идти вперёд, выигрывать в глобальной конкуренции, важно наращивать научные исследования, внедрять инновационные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности и экологичности»,указано в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Однако российский лидер отметил, что первостепенной задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих передовыми знаниями и навыками. Именно благодаря совокупности всех этих факторов химическая промышленность будет дальше развиваться.

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Накануне Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства. Глава государства выразил тревогу из-за участившихся случаев неуважительного и даже вандального отношения к русской культуре.

Алиса Хуссаин
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