Путин оценил роль химической промышленности в секторов российской экономики

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении ко Дню химика отметил значимость химической промышленности для обеспечения технологического суверенитета и укрепления обороноспособности страны. Особое внимание он уделил инновациям и профессиональной подготовке кадров.

Президент России подчеркнул, что химическая промышленность — ключевой элемент экономики страны. Она важна для технологической независимости и обороны государства. Он отметил, что современные материалы для топливно-энергетического комплекса, металлургии и машиностроения разрабатываются и производятся благодаря усилиям работников предприятий и научных учреждений. Именно их упорный труд играет важнейшую роль в этом непростом процессе.

«Сегодня для того, чтобы уверенно идти вперёд, выигрывать в глобальной конкуренции, важно наращивать научные исследования, внедрять инновационные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности и экологичности», — указано в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Однако российский лидер отметил, что первостепенной задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих передовыми знаниями и навыками. Именно благодаря совокупности всех этих факторов химическая промышленность будет дальше развиваться.