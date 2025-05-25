Полное фиаско: В США заявили о провале важного военного плана Киева
WSJ сообщает о провале кампании Киева по набору молодых контрактников
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План киевских властей по привлечению молодых людей (18-24 лет) в армию по контракту не увенчался успехом, констатирует The Wall Street Journal. Основной причиной провала американское издание называет излишнюю бюрократию, которая приводит к тому, что потенциальные контрактники отказываются от службы, не дождавшись оформления документов.
«Пока что программа «Контракт 18-24» привлекает лишь немногих молодых людей. По сообщениям правительства, с момента её запуска в феврале по ней к ВСУ присоединилось всего около 500 человек», — говорится в публикации.
Затягивание процесса оформления документов приводит к тому, что многие новобранцы, готовые вступить в армию, передумывают. Ситуацию усугубляет недовольство ветеранов ВСУ, вызванное обещанием выплатить новым солдатам крупную сумму в 1 миллион гривен, что, по их мнению, создаёт несправедливое отношение к тем, кто служит дольше.
Ранее на Украине обвинили родителей в низком наборе юнцов в ряды ВСУ. Сейчас власти пытаются понять, почему юноши не побежали воевать после «бургерной рекламы». Предполагается, что молодёжь отговаривают родители.