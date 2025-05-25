Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 09:45

Зеленский сменил тактику и начал заявлять о фантомных атаках России

Kp.ru: Зеленский сменил тактику и начал говорить о предотвращённых атаках РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский начал делать заявления о российских атаках, которые якобы удалось предотвратить. Так, по мнению главы киевского режима, ВС РФ планировали атаку межконтинентальной ракетой «Ярс», однако в назначенную дату она не произошла. Украинская сторона преподнесла якобы несостоявшуюся атаку как личную победу. На новую риторику обратили внимание в Kp.ru.

Также одно время на Украине и в западных СМИ пустили фейк о том, президент России Владимир Путин готов прилететь в Ватикан на переговоры Зеленским. Однако потом эту информацию опровергли. На самом деле российский лидер не сделал ещё ни одного заявления о переговорах с Украиной в Ватикане.

«Политический банкрот»: Экс-сенатор Совфеда предупредила о провокациях со стороны Зеленского
«Политический банкрот»: Экс-сенатор Совфеда предупредила о провокациях со стороны Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что только новые санкции против России и помощь европейских стран заставят РФ прекратить огонь. Он также добавил, что Украина ждёт санкционных шагов от США, Европы и других киевских партнёров.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar