Владимир Зеленский начал делать заявления о российских атаках, которые якобы удалось предотвратить. Так, по мнению главы киевского режима, ВС РФ планировали атаку межконтинентальной ракетой «Ярс», однако в назначенную дату она не произошла. Украинская сторона преподнесла якобы несостоявшуюся атаку как личную победу. На новую риторику обратили внимание в Kp.ru.

Также одно время на Украине и в западных СМИ пустили фейк о том, президент России Владимир Путин готов прилететь в Ватикан на переговоры Зеленским. Однако потом эту информацию опровергли. На самом деле российский лидер не сделал ещё ни одного заявления о переговорах с Украиной в Ватикане.