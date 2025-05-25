Зеленский сменил тактику и начал заявлять о фантомных атаках России
Kp.ru: Зеленский сменил тактику и начал говорить о предотвращённых атаках РФ
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Владимир Зеленский начал делать заявления о российских атаках, которые якобы удалось предотвратить. Так, по мнению главы киевского режима, ВС РФ планировали атаку межконтинентальной ракетой «Ярс», однако в назначенную дату она не произошла. Украинская сторона преподнесла якобы несостоявшуюся атаку как личную победу. На новую риторику обратили внимание в Kp.ru.
Также одно время на Украине и в западных СМИ пустили фейк о том, президент России Владимир Путин готов прилететь в Ватикан на переговоры Зеленским. Однако потом эту информацию опровергли. На самом деле российский лидер не сделал ещё ни одного заявления о переговорах с Украиной в Ватикане.
Ранее Зеленский заявил, что только новые санкции против России и помощь европейских стран заставят РФ прекратить огонь. Он также добавил, что Украина ждёт санкционных шагов от США, Европы и других киевских партнёров.